شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إعادة فتح كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبرى 6 أكتوبر، وتم فتح الطريق مرة آخرى بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أغلقت كوبرى أكتوبر جزئيا بسب إصلاحات وتم إتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية "والعمل بنصف الإتجاه بالتناوب" وتستكمل باقى الأعمال خلال الأسبوع المقبل وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها.