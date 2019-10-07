شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بـ"أسبوع القاهرة للمياه" لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم برنامج الأغذية العالمى، جلسة فنية على هامش أسبوع القاهرة للمياه، المقرر عقده فى الفترة من 20-24 أكتوبر، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، حول دعم أصحاب الحيازات الصغيرة فى تحقيق الأمن الغذائى.

ووفقاً لوزارة الرى، فإن أصحاب الحيازات الصغيرة فى المجتمعات الريفية فى صعيد مصر معرضون للعديد من التأثيرات السلبية بسبب الاعتماد الشديد على الدخل الضئيل من إنتاج الأراضى ذات المساحات الصغيرة.

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وتعرض الجلسة ما قامت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تقدم الجلسة الممارسات المختلفة فى إطار هذا الدعم وكيف ساعدت هذه الممارسات أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة الإنتاج، وبالتالى الدخل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة وكذلك إدارة الأراضى.

وستلقى الجلسة الضوء أيضاً على كيفية استخدام الحلول الرقمية والشمول المالى كأدوات لتعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الموارد المالية وغيرالمالية.

يذكر أن اسبوع القاهرة للمياه يستضيف العديد من الأحداث الهامة والفعاليات ومنها عقد اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى، والذى سيشارك فيه وزراء 11 دولة إسلامية، إلى جانب فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فى القارة الإفريقية والجلسات التى سيتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئات الدولية وشركاء التنمية، ومنتدى شباب المتخصصين الإفريقى الثانى، واجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه.