شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مطالب لأولياء الأمور بعد مرور أسابيع من بدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أسابيع على بدء العام الدراسى الجديد، أعلن أولياء أمور عن بعض المطالب لتحقيق انضباط كبير فى العام الدراسى الجديد، الخليج 365" يرصد أبرز هذه المطالب فى 7 خطوات. 1ـ توفير معلمين فى المدارس التى يوجد فيها عجز فى أعضاء هيئة التدريس. 2ـ استكمال أعمال الصيانة وتوفير مقاعد فى بعض الفصول التى تعانى مشكلة مقاعد غير صالحة للاستخدام. 3ـ تقليل الكثافات الطلابية، فى بعض المدارس. 4ـ تسكين طلاب رياض الأطفال فى المدارس الرسمية للغات قبل مرور الفصل الدراسى الأول. Advertisements 5ـ تغيير قواعد الشرح فى المرحلة الثانوية واعتمادها على التكنولوجية الحديثة والسبورة الذكية. 6ـ وصول الكتب المتبقية إلى الطلاب خاصة كتاب كونكت بلس المستوى الرفيع لطلاب النظام الجديد فى الصفوف الدراسية الأولى. 7ـ مراقبة المدارس الخاصة لعدم قيامها برفع المصروفات الدراسية.

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