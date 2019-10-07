شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 7/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 23 32

طنطا 22 31

دمنهور 20 32

الإسكندرية 22 28

بلطيم 20 29

مطروح 22 28

السلوم 20 29

سيوة 22 31

بورسعيد 24 28

دمياط 23 28

الزقازيق 21 32

الاسماعيلية 20 33

السويس 21 33

العريش 20 29

رفح 19 29

رأس سدر 23 33

نخل 14 30

نويبع 22 33

طابا 22 32

كاترين 15 29

الطور 23 33

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 35

بنى سويف 22 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 23 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 21 39

شلاتين 26 37

ابو رماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

Advertisements

مكة المكرمة 29 39

المدينة 26 40

الرياض 24 39

المنامة 30 36

أبوظبى 30 40

الدوحة 31 35

الكويت 24 38

دمشق 12 30

بيروت 24 28

عمان 16 29

القدس 17 26

غزة 20 29

بغداد 21 37

مسقط 28 32

صنعاء 11 25

الخرطوم 26 37

طرابلس 18 28

تونس 18 22

الجزائر 17 23

الرباط 14 26

نواكشوط 24 34

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 09 22

اسطنبول 16 20

اسلام اباد 17 28

نيودلهى 22 34

جاكرتا 24 34

بكين 10 23

كوالالمبور 24 31

طوكيو 20 24

أثينا 18 23

روما 10 22

باريس 12 16

مدريد 13 29

برلين 03 12

لندن 12 14

مونتريال 07 16

موسكو 01- 04

نيويورك 13 25

واشنطن 15 26