"تهوية ديناميكية".. أول صور للعربات الجديدة للسكة الحديد ضمن صفقة الـ 1300

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت وزارة النقل، صورًا لعربة قطار كنموذج ضمن صفقة 1300 عربة الجديدة للسكة الحديد.

وتعاقدت السكة الحديد، مع شركة "ترانسماش" الروسية، لتوريد 1300 عربة قطارات جديدة لتطوير أسطولها.

وتستقبل السكة الحديد- خلال الشهر الجاري- أول عربة كنموذج لعربة درجة عادية ذات تهوية ديناميكية، كما سيتم ارسال عربة آخرى كنموذج إلى المجر للتجربة.

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وتعتبر هذه الصفقة، هي الأضخم في تاريخ السكة الحديد، وستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، بحسب تصريحات سابقة للمهندس كامل الوزير وزير النقل.

وتضم الصفقة: 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة".

هذا بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة، للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، بدلا من قطارات الضواحي الحالية والتي ستخرج من الخدمة تماما، وستعمل عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة "300 عربة" التي سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد، محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، وفقا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.