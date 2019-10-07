المرور: إعادة فتح كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء الإصلاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبري 6 أكتوبر، وتم فتح الطريق مرة آخرى بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة في اتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كوبري أكتوبر جزئيًا بسب إصلاحات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى الكوبري في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر في الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب، وتستكمل باقي الأعمال خلال الأسبوع المقبل وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها.​