محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبري 6 أكتوبر، وتم فتح الطريق مرة آخرى بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة في اتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
وأغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كوبري أكتوبر جزئيًا بسب إصلاحات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى الكوبري في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر في الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب، وتستكمل باقي الأعمال خلال الأسبوع المقبل وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: إعادة فتح كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.