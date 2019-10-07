أخبار مصر | التضامن: التدخل السريع ينقذ شابا من وجوده بالطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: التدخل السريع ينقذ شابا من وجوده بالطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة لشاب من محافظة قنا يفترش سلم مترو السيدة زينب مع وجود كسر بقدمه.

وتوجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن، اليوم الأحد، لمكان تواجد الرجل بمحطة مترو أنفاق السيدة زينب، وتبين أنه شاب في العقد الثالث من العمر يدعي بدوي إبراهيم من مواليد محافظة قنا، وقال الشاب إن والدته توفت وكان يعامله أباه معاملة سيئة فقرر ترك المنزل.

وأضاف الشاب أنه يقيم في القاهرة منذ عشرين عاما وكان ينام أمام المقابر، مشيرا إلى أنه كان يعمل فرّانا لكنه في فصل الصيف لا يتحمل الحرارة الشديدة فيقوم بجمع علب الكانز فيجمع نحو ٤ كيلو يوميا ليبعها مقابل ١٧ جنيها للكيلو حتى يستطيع الحصول على طعامه.

Advertisements

وأكد بدوي أنه تعرض لحادث سيارة ونتج عنه احتياجه لتركيب شرائح بقدمه مما أعجزه عن العمل فأصبح يعمل فقط في جمع العبوات البلاستيكية الفارغة ليستطيع الحصول على قوت يومه إلا أنه لم يستطع دفع عليه إيجار الغرفة التي كان يمكث فيها فتركها وأصبح يجلس أمام سلم السيدة زينب ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقابر للمبيت فيها.

وعرض عليه فريق التدخل السريع الإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعيه ليتلقى العلاج والرعاية الصحية فوافق على الفور الإنتقال وتم نقله لدار معانا لإنقاذ إنسان.

وجديرا بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف علي إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة بالإضافة لتعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الأجتماعي.