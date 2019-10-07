أخبار مصر | أثرية: قاعدة "الهجوم خير وسيلة للدفاع" مصرية قديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثرية: قاعدة "الهجوم خير وسيلة للدفاع" مصرية قديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة شيرين أمين مشرف متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير، عن أن الملك المصري القديم تحتمس الثالث هو أول من أسس الخطط العسكرية المميزة، وأول من قسم فيالق الجيش ميمنة وقلب وجناحين وأول من وضع قاعدة الهجوم خير وسيلة للدفاع.

جاء ذلك خلال جولة للأطفال حول الجيش المصري القديم، نظمها المتحف المصري بالتحرير صباح اليوم احتفالًا بانتصارات أكتوبر.

وأشارت إلى أن تحتمس درب الجنود على أفضل التدريبات وقسم جيشه إلى قلب وجناحين واستخدم تكتيكات عسكرية ومناورات لم تكن معروفة من قبل وبنى القلاع والحصون.

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وأشافت أمين أنه قام على رأس جيشه من القنطرة وقطع مسافة 150 ميلًا في عشرة أيام وصل بعدها إلى غزة ثم قطع ثمانين ميلًا أخرى في أحد عشر يومًا بين غزة وأحد المدن عند سفح جبل الكرمل، وهناك عقد تحتمس الثالث مجلس حرب مع ضباطه بعد أن علم أن أمير قادش، قد جاء إلى مدينة مجدو وجمع حوله 230 أميرا بجيوشهم وعسكروا في مجدو المحصنة ليوقفوا تقدم تحتمس الثالث وجيشه.

وتابعت: كان هناك ثلاثة طرق للوصول إلي مجدو اثنان منهما يدوران حول سفح جبل الكرمل والثالث ممر ضيق ولكنه يوصل مباشرة إلى مجدو، وقد استقر رأى تحتمس على أن يمر الجيش من الممر الثالث في مغامرة، قلبت موازيين المعركة فيما بعد و تعتبر من أخطر مغامرات الجيوش في العالم القديم.

وأضافت أن قوات العدو كانت قد تمركزت عند أحد الطرق السهلة معتقدة أن الجيش المصري لن يغامر بالدخول في الممر الضيق، وفي فجر اليوم التالي قام الملك تحتمس على قواته بالهجوم على شكل نصف دائرة على مجدو فتفرق الأسيويين المدافعون عن المدينة وفروا هاربين وتركوا وراءهم عرباتهم الكبيرة ومعسكرهم الملئ بالغنائم ليدخلوا المدينة المحصنة وبسبب انشغال أفراد الجيش المصري بالغنائم أغلقت أبواب المدينة، مما كلف الجيش المصري حصار مجدو سبعة أشهر أخرى حتى استسلم الأمراء وأرسلوا أبنائهم حاملين الأسلحة لتسليمها إلى الملك تحوتمس الثالث.

ويقول أحد المؤرخين القدامى في مصر القديمة في نصوص عن قوة مصر في عصر تحتمس الثالث وأيضا اهتم بأنشاء أسطول بحرى قوى استطاع ان يبسط سيطرته على الكثير من جزر البحر المتوسط مثل قبرص وأيضا بسط نفوذ على ساحل فينيقيا (سواحل لبنان وفلسطين حاليا)، وبذلك هو أول من أسس أقدم امبراطورية عرفها التاريخ امتدت من من أعالى الفرات شمالا حتى الشلال الرابع على نهر النيل جنوبًا وبذا أصبحت مصر أقوى وأغنى امبراطورية في العالم عاش فيها المصريون قمة مجدهم وقوتهم.