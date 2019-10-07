أخبار مصر | شيرين أمين: الجيش المصري أقدم جيش وطني وصاحب أول أخلاقيات للجندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيرين أمين: الجيش المصري أقدم جيش وطني وصاحب أول أخلاقيات للجندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة شيرين أمين مشرف متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير، عن سر جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، حيث قالت إن لوحة القائد وني بها العديد من الدلالات المهمة عن التاريخ المصري القديم، التي تكشف عن أخلاقيات الجندية المصرية.

جاء ذلك خلال جولة للأطفال حول الجيش المصري القديم، نظمها المتحف المصري بالتحرير صباح اليوم احتفالًا بانتصارات أكتوبر.

وأشارت إلى أن وني، هو أحد كبار الموظفين في عصر الأسرة السادسة، وترك لنا على جدران مقبرته بالصعيد سيرته الذاتية التي تحدث فيها عن نفسه وعن الوظائف التي عمل بها في عصر الأسرة السادسة، وعن أهم أعماله، وهي حملة قام بها الملك ببي الأول ضد البدو الآسويين، في فلسطين، والذين كانوا يحاولون الإغارة على مصر.

جيش وطني منذ فجر التاريخ

وأضافت أمين أنه من خلال ما ذكره وني من وصف لطريقة تنظيم الجيش في حملته على سكان الرمال عرفنا العديد من قواعد العسكرية في ذلك الوقت، كان الجيش المصري يتكون من جنود يتم جلبهم من كل أنحاء مصر بحري وقبلي، فهو جيش وطني خالص، وكان ينضم إلى الجيش كبار الكهنة ورؤساء المدن والأقاليم.

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أخلاقيات العسكرية المصرية القديمة

وأشارت إلى أن الجيش المصري كان ينقسم إلى فرق عسكرية لكل فرقة ضابط أو قائد يتولى قيادتها، وكان لكل هذه الفرق وكل هؤلاء الضباط قائد عام يقوم بإدارة شئونهم نيابة عن الملك.

ولم يكن يتم اختيار قائد الجيش حسب مكانته الاجتماعية بل كان يتم اختياره حسب أخلاقه واستقامته حتى ولو كان أدنى مرتبة من بقية ضباط وأمراء الجيش، أدى اختيار قيادات الجيش حسب الأخلاق، إلى تمسك رجال الجيش بالقيم حيث أنه لم يحدث أن اعتدى أحد رجال الجيش على أحد أو سرق متاع.

كان يوجد طريق حربي يتخذه الجيش أثناء ذهابه للقتال كما كان توجد ثكنات وحاميات عسكرية على الحدود وذلك يتضح من ذكر طريق حورس سيد العدالة وذكر بوابة سنفرو.

يتضح من سيرته أن الجندية المصرية عريقة فى وضع قواعد أخلاقية للجيوش و الحروب منذ الاف السنين ، إذ ذهب القائد وني الحرب لصد هجمات البدو "عامو حِر يوشع "، وقد اصطحب معه كهنة "شئون معنوية " ومترجمين ، والمؤن والاستعدادات اللوجستية اللازمة للجيش من طعام وشراب، وتدريب الجنود على ضوابط أخلاقيات الجندية المصرية وعدم التعدى على مدنين أو القيام بعمليات سلب ونهب للمناطق التي يمرون عليها أثناء قيامهم بمهمتهم في تأمين الحدود، فالجيش يقاتل أعداء الوطن المهاجمون على حدوده و فقط و لا يرتكب جرائم حرب أو يخالف أخلاقيات الجندية.