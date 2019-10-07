شكرا لقرائتكم خبر عن باعة جائلون ومتسولون يحتلون «هانوفيل الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الاستياء والغضب بين عدد من أهالى منطقة الهانوفيل بحى العجمى غرب الإسكندرية، بسبب ما وصفوه بحالة الإهمال المتعمد تجاه مسؤولية رفع وإزالة الإشغالات والقمامة التي أصبحت تحاصر كل شوارع المنطقة، فضلا عن انتشار«التوك توك»، ما تسبب في شلل مرورى تام، خاصة بعد أن احتل الأرصفة عدد من الباعة الجائلين والمتسولين. «المصري اليوم» ترصد أهم المشاكل التي حولت منطقة الهانوفيل من منطقة سياحية، وأحد مقاصد الفنانين وزائرى المحافظة في فصل الصيف، إلى منطقة عشوائية.

عادل جابر، أحد سكان الهانوفيل، قال إن ما حدث من إهمال متراكم من المسؤولين على مدار السنوات السابقة حوّل الهانوفيل من منطقة سياحية يقصدها كبار مشاهير الفن والرياضة والسياسة إلى منطقة عشوائية تسيطر عليها المبانى المخالفة شاهقة الارتفاع، مضيفا أن على المحافظة إنقاذها من التدهور واستغلالها في جذب وتنشيط السياحة. وأضاف: «هناك العديد من المشاكل التي تواجهنا، منها انتشار السيارات الـ(7 راكب)، التي تقوم بتعطيل حركة المرور على المدخل الرئيسى، و(التوك توك) الذي يصيب الشوارع الرئيسية والداخلية بشلل مرورى تام، فضلا عن الإشغالات احتلال الرصيف من قبل أصحاب المحال والمقاهى، ورغم وجود حملات إزالة إلا أنهم يعودون ويحتلون الأرصفة مجددا».

وأوضح مصطفى سعيد، موظف، أحد سكان المنطقة، أن الهانوفيل تحولت إلى الأسوأ، ولا يوجد بها أي طريق للمارة، وقد استولى الباعة الجائلون على كل شوارع المنطقة، وافترشوا ببضاعتهم كل جنبات ووسط الطريق، في ظل غياب تام للأجهزة التنفيذية، فضلا عن الشتائم والعبارات المسيئة التي يطلقها بعض الباعة الجائلين والتى تخدش الحياء العام، مشيرا إلى أن هناك موقفا عشوائيا للسيارات (7 راكب) وتحمل ترخيص ملاكى وتعمل أجرة وتعوق حركة المرور.

وانتقد «سعيد» عدم اهتمام الحى وشركة النظافة بالشارع الرئيسى، بينما تنتشر القمامة والروائح الكريهة بالشوارع الداخلية، موضحا أن الشكل العام أصبح سيئا ولا يليق بمكانة المنطقة القديمة، حيث تم وضع صناديق القمامة الكبيرة في منتصف الطرق مما يعوق حركة المرور، لافتا إلى أن أغلب الأشخاص لا يقومون بإلقاء القمامة داخل الصناديق بل في الخارج ويأتى النباشون لاستكمال إخراج القمامة من الصناديق في الشارع مما يجعل المنظر سيئا جدا.

وقال محمد عادل، عامل، إن منطقة الهانوفيل من أهم المناطق بالإسكندرية باعتبارها مقصدا للمصطافين، وإن هناك العديد من حالات الإشغالات والتعديات التي تتركز على المدخل الرئيسى، مما يسبب ازدحاما مروريا، ويجعل الرحلة التي تستغرق خمس دقائق تستغرق أكثر من 20 دقيقة. وناشد «عادل» الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بالهانوفيل ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق وإعادة تأهيل الطريق مرة أخرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين والسيارات، ورفع القمامة المنتشرة في الشوارع، والتى تتسبب في تلوث البيئة وانبعاث الروائح الكريهة.

Advertisements

ولفت هشام محمود، بائع، من أهالى المنطقة، إلى أن أهم مشكلة تواجههم وتحتاج حلولا عاجلة للقضاء عليها، انتشار «التوك توك»، الذي أصبح يسير في كل شوارع المنطقة حتى الرئيسية منها، مما يعوق حركة المرور، إذ يُستخدم في السرقة والتحرش بالفتيات، مضيفا أن المنطقة تعانى من الزحام المستمر، مطالبًا بضرورة أن تكون هذه المركبات مرخصة ويتم تحديد خطوط سير لها.

وأضاف «محمود» أن هناك انتشارا كبيرا للقمامة في كافة الشوارع الداخلية، إذ يقوم عمال النظافة برفع القمامة من الشوارع الرئيسيه فقط تاركين الشوارع الجانبية.

وطالب أسامة السيد مسؤولى الحى بضرورة إيجاد حلول حقيقية لأغلب المشاكل التي تواجه أهالى الهانوفيل، وأهمها القضاء على مشكلة الباعة الجائلين الذين يشوهون المنظر الجمالى، مشيرا إلى أن سوق الهانوفيل تشكل حالة من حالات الفوضى، وبحاجة إلى تنظيم قوى، إذ إن بعض شوارع الهانوفيل مازالت تغطيها الرمال ولم يتم رصفها، وأغلبها يحتاج إلى إضاءة.

وقال محمود أحمد، أحد سكان المنطقة: «هل حى العجمى به مسؤولون بالفعل يقومون بواجبهم ويطبقون القانون، هل يوجد بالفعل إدارة متابعة وإدارة إشغال طريق، ولماذا لم يطبق قرار المحافظ رقم ١٧ لعام ٢٠١٩ بالتحديد في هذا الحى؟ فهناك تعد صارخ على حرم الطريق العام وعلى حق المارة، والهانوفيل تحولت إلى منطقة عشوائية بسبب التراخى في تنفيذ القانون»، مطالبا بضرورة تدخل المحافظ لحل هذه الأزمة.

وقال المهندس محمود خطاب، من سكان المنطقة، إن المنطقة فقدت الكثير من جمالها ورقيها، وبدأت في الانهيار، خاصة بنيتها التحتية، لافتا إلى أن المشاكل بدأت بأزمة في الصرف الصحى واستمرت سنوات طويلة إلى أن استطاعت الدولة حل تلك المشكلة، وتم القضاء على المياه الجوفية في باطن الأرض، حيث إن مياه الصرف الصحى ترسبت وأثرت بشكل سلبى على المبانى القديمة.

وأضاف: «بعد الانتهاء من مشكلة الصرف الصحى ظهرت مشكلة المبانى المخالفة، والتى تسببت في أزمة جديدة، فضلا عن أزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى نتيجة البناء العشوائى، ومع الزيادة السكانية بالمنطقة فوجئنا بوباء سوق الهانوفيل التي امتدت لتغلق الشارع الرئيسى ولم يستطع أحد ردع الباعة الذين تسببوا في شلل مرورى تام بالمنطقة».

من جانبه، قال المهندس حسن خيرالله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعجمى، إن أزمة الهانوفيل قديمة ومتراكمة، أهمها سوق الهانوفيل التي تعطل حركة المرور، وكانت هناك منطقة مخصصة لنقل السوق وتسليم الباعة محال وفجأة توقف كل شىء، واستمر الوضع على ما هو عليه. وأضاف «خيرالله» أنه لابد من تطبيق القانون وإزالة جميع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق، وتوفير أماكن بديلة لنقل الباعة، لخلق سيولة مرورية على الطريق الرئيسى وتجميل المظهر العام لتعود الهانوفيل لسابق عهدها.