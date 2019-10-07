شكرا لقرائتكم خبر عن «الحاجة بحرية» تقيم مائدة رحمن على أرواح أبطال أكتوبر طوال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلّدت الدولة أبطال حرب أكتوبر المجيد بطرق مختلفة، منها التكريم، وإطلاق أسمائهم على عدد من الميادين والمدارس، للذين ضحوا بأرواحهم من أجل استرداد أرض الوطن الغالية، وهناك أمهات عبرت عن فرحتها باستشهاد أبنائها في سبيل الوطن.

بجوار مسجد أبوالعباس المرسى، وسط الإسكندرية، ومن داخل أحد المحال الذي تحول لمطبخ خاص بمائدة شهداء أكتوبر، تقف «الحاجة بحرية»، بنت الملازم أحمد عبدالصمد عابدين، وأخت الشهيد محمد أحمد عبدالصمد عابدين، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ورثت هذه المائدة عن والدتها «الحاجة بحرية» التي أخذت نفس اللقب، وقامت بعمل مائدة الرحمن، والمائدة مستمرة طوال العام على أرواح شهداء أكتوبر. قالت «الحاجة بحرية» لـ«المصرى اليوم»: «أنا أم لـ3 بنات أكملن تعليمهن إلى أن حصلن على شهادات جامعية، ويقمن بمساعدتى لخدمة الناس التي تتوافد للمائدة».

وأضافت: «استكملت العمل بمائدة الرحمن لشهداء أكتوبر، منذ عام 1994، بعد وفاة والدتى، وكنت بالقرب من ضريح أولياء الله الصالحين، وتم نقل المائدة بعد إزالتها من الحى إلى محل مجاور لمسجد أبوالعباس المرسى، ولن تتوقف المائدة». وأشارت إلى أن مواعيد المائدة خميس وجمعة من كل أسبوع، وتكون يومين في الاحتفالات الدينية والموالد، وذكرى أكتوبر، وشهر رمضان، وهناك بعض المساعدات من فاعلى الخير.