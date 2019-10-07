شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «النواب» يبدأ مناقشة تعديلات «العقوبات» و«التعدي على الأملاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب، اليوم، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، ولمدة 3 أيام تنتهى الأربعاء المقبل، حيث يناقش البرلمان تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين لـ«تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير» مقدمة من الأعضاء عبدالمنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة وأكثر من 10% من النواب.

كما يناقش الأعضاء مشروع قانون الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

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ويناقش المجلس أيضاً عدداً من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور، والاستفادة من السيارات المتحفظ عليها في الأقسام على ذمة قضايا، والمغالاة في أسعار إيجار أراضى أملاك الرى وبدل الانتفاع وعدم التقنين، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة لعدد من المشروعات وأسباب تدهو الحالة الاقتصادية وتأثيرها على الشأن الداخلى كما ينظر المجلس طلبات لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة لتنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، وتفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية، وتنمية سيناء تعليمياً وصحياً وتشجيع الاستثمار فيها، وتحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر.

وتقدم عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية للبرلمان، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، موجه للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن تحديد حصص ملكية المستثمرين الأجانب بـ20% من رأس7مال شركات المدارس الخاصة.

وقال غلاب في الطلب إنه في ظل التوجه العام للدولة وجهود الحكومة نحو دعم بيئة الاستثمار ومواجهة الإشكاليات والعقبات التي تواجه المستثمرين ومساندة آليات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصدر الوزير القرارين رقم 183 و184 لسنة 2019، بشأن نسب مساهمة الأجانب ومزدوجى الجنسية في الشركة المالكة للمدرسة الخاصة «لغات- دولية» بحد أقصى 20 %من رأسمال الشركة، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة حال التنازل عن أي حصص للمشاركين الأجانب.

وأضاف غلاب أن هذه القرارات تتعارض مع جهود الدولة من تشريعات وقرارات واتفاقيات دولية لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر، ما قد يرسل إشارات سلبية للمستثمرين عن مستوى التنسيق داخل الحكومة إذ إن قانون الاستثمار الجديد يدعم بفاعلية الاستثمار الأجنبى المباشر، كما يسمح قانون الشركات وسوق المال بتأسيس المستثمرين الأجانب شركات مصرية. وتابع غلاب أن قرارى الوزير يؤديان لتعقيد عمليات دخول وخروج المستثمر في مجال التعليم، وحرمان المجال من خبرات ومساهمات المؤسسات التمويلية الدولية، ويجعل دخول منافسين جدد إلى سوق التعليم شبه مستحيل، ما يؤدى حتماً لفقدان القطاع فرص التطوير، مع التسبب في خسائر فادحة لملاك المدارس الحاليين وتهديد المشروعات تحت الإنشاء بعدم اكتمال تنفيذها، مطالباً بالوقوف على مبررات هذه القرارات وضرورة إعادة النظر فيها، لما لها من تداعيات سلبية، على أن يحال الأمر إلى لجنة التعليم في البرلمان.