شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: لا أحد يملك حق التفريط في مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين ولا أحد يملك حق التفريط في نقطة مياه من النهر، لافتاً إلى أن من يحاول العبث بحصة مصر منه لا يعرف المصريين حق المعرفة.

وأضاف نقيب الفلاحين، لـ«المصرى اليوم»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يترأس أكبر قوة في العالم، وهم المصريون أنفسهم، وجميعهم جنود رهن إشارة القائد للدفاع عن حقوقهم المائية بكل ما يملكون من أموالهم وأرواحهم، وضعاف النفوس أغرتهم أحوال مصر بعد 2011 فأخطأوا الحسابات وظنوا أن المصريين يمكن هزيمتهم وإحداث الوقيعة بينهم وبين قيادتهم للنيل من حقوق مصر، ونسوا قراءة التاريخ جيداً ليتعلموا طبيعة أحفاد الفراعنة الذين لا يعرفون الاستسلام.

وأوضح «أبوصدام» أن الفلاحين كلهم على قلب رجل واحد مستعدون لكافة التضحيات في أي وقت دفاعاً عن حقوق جميع المصريين، منبهاً إلى أن مصر تقع تحت خط الفقر المائى والحكومة تقوم بجهود جبارة في التقليل من تأثير قلة المياه على الشعب بتحلية وتدوير المياه والعمل على ترشيد استهلاكها بكل السبل المتاحة، ما يستحيل معه التفريط في حصة مصر المائية مهما كان الثمن.