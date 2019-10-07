شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 46 عامًا على النصر.. مصر تحتفل بذكرى النصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت المحافظات، أمس، بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع المحافظون، رفقة مديرى الأمن وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والنواب، أكاليل الزهور أمام النصب التذكارى للشهداء.

عدسة «المصرى اليوم» رصدت بالصور احتفالات الشعب المصرى بذكري النصر

في قنا، وضع المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إكليلًا من الزهور أمام النصب التذكارى لشهداء المحافظة، وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفى بنى سويف، وضع المحافظ المستشار هانى عبدالجابر، إكليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء.

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وفى المنيا، وضع المحافظ اللواء قاسم حسين، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول.

وفى البحيرة وضع المحافظ اللواء هشام آمنة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول في استاد دمنهور الرياضى.

وفى دمياط، وضعت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول. وفى شمال سيناء، وضع المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بالعريش.

وفى سوهاج، وضع المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء أكتوبر أمام ديوان عام المحافظة، وقال: إن نصر أكتوبر يدل على قوة الجيش المصرى وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه.

وفى الدقهلية، وضع المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم، إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بميدان الشهداء أمام المحافظة.



احتفال محافظة قنا بذكرى نصر أكتوبر

احتفال محافظة قنا بذكرى نصر أكتوبر

احتفال محافظة قنا بذكرى نصر أكتوبر

احتفال محافظة قنا بذكرى نصر أكتوبر