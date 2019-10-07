شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف علماء من 85 دولة بمؤتمر «الإفتاء في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل دار الإفتاء المصرية الاستعدادات لعقد النسخة الخامسة من المؤتمر السنوى العالمى الذي يعقد تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى»، في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتى، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر يشهد مشاركة مُفتين وعلماء ورجال دين يمثلون أكثر من 85 دولة، موضحًا أن المؤتمر يسعى إلى تجديد النظر للخلاف الفقهى ليكون بداية لحل المشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وتحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، بالإضافة إلى إبراز الريادة المصرية وتجربتها في العيش المشترك والتسامح الفقهى باعتبارها نموذجًا فريدًا لتحقيق التعايش السلمى وتطبيق المواطنة.