شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 65% من ميناءى الصيد في شلاتين وأبورماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مخلص ثروت، رئيس فرع شركة المقاولون العرب في البحر الأحمر، المنفذة لمشروع إنشاء ميناءى الصيد في شلاتين وأبورماد، إن الشركة انتهت من تنفيذ 65% من حجم الأعمال، ومن المقرر الانتهاء من المشروعين العام المقبل، بعد تدخل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع.

وذكر بيان للمحافظة، أمس، أن عملية تطوير ميناء الصيد في شلاتين خطوة مهمة للعاملين في مجال الصيد، وتهدف إلى تحويل الميناء إلى مرفأ ضخم، إذ يُقام على مساحة 150 ألف متر مربع، وبتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، ويضم: أرصفة بحرية لوحدات الصيد بأنواعها، وخدمات لوجيستية، ومبانى إدارية، ومرافق وبنية تحتية، وساحات ومخازن مبردة، ورافع سفن، وورش ميكانيكا وصيانة للمراكب، ومظلات وساحات انتظار، ومحطة وقود، ومصنع ثلج، وصالات لفرز وتغليف الأسماك، ومسجدًا، وكافيتريات، ومتاجر لمستلزمات وحدات الصيد، وقطع غيار ومساحات خضراء، ومكتب بريد واتصالات، وعيادة طبية، موضحًا أن الشركة الوطنية للمصايد ستدفع ثلثى مراكبها، البالغ عددها 30 مركبًا، للعمل داخل ميناءى شلاتين وأبورماد.