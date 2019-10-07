شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تحتفل بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت المحافظات، الأحد، بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع المحافظون، رفقة مديرى الأمن وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والنواب، أكاليل الزهور أمام النصب التذكارى للشهداء.

فى قنا، وضع المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إكليلًا من الزهور أمام النصب التذكارى لشهداء المحافظة، وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفى بنى سويف، وضع المحافظ المستشار هانى عبدالجابر، إكليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء.

وفى المنيا، وضع المحافظ اللواء قاسم حسين، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول.

وفى البحيرة وضع المحافظ اللواء هشام آمنة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول فى استاد دمنهور الرياضى، وشهد «المحافظ»، ترافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، الاحتفال الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم خضر، وكيل الوزارة، بمشاركة 500 من طلائع مراكز الشباب بمراكز المحافظة، وتضمن عرضًا لفقرات فنية لكورال مركز الشباب، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وقام المئات من طلائع البحيرة بتنفيذ

عرض فنى.

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وفى دمياط، وضعت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول. وفى شمال سيناء، وضع المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بالعريش.

وقال «شوشة» إن يوم الـ6 من أكتوبر عام 1973، كان يومًا عظيمًا فى تاريخ مصر، حيث سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة فى تحرير أرض سيناء الحبيبة، مقدمًا التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

وأشار إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، على رأسها مشروعات فى قطاع التربية والتعليم والصحة والإسكان ومياه الشرب، متابعًا: «سنحتفل العام المقبل بعد القضاء على الإرهاب، وتطهير سيناء منه».

ولفت إلى أن شمال سيناء تشهد نهضة تنموية كبرى ومستقبلًا واعدًا من خلال إقامة مشروعات كبرى على أرضها، مثل مدينة رفح الجديدة، وبئر العبد الجديده، وعدد من المشروعات التنموية والصناعية بمنطقة وسط سيناء.

وفى سوهاج، وضع المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء أكتوبر أمام ديوان عام المحافظة، وقال: إن نصر أكتوبر يدل على قوة الجيش المصرى وبسالته فى الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف: «نحن جميعًا على قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية من أجل كرامة وعزة وطننا الغالى، الذى استعاد مكانته وفخره على يد أبنائه المخلصين العاشقين لتراب مصر الغالية علينا جميعًا، وإننا نقف جميعًا صفًا واحدًا فى الحرب ضد الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية».

وفى الدقهلية، وضع المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم، إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بميدان الشهداء أمام المحافظة.