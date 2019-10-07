شكرا لقرائتكم خبر عن «صالون عمارة»: الوعي الوطني ضرورة للتصدي للمؤامرات على مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، على أهمية الوعى الوطنى في التصدى للمؤامرات على مصر، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحذر دائمًا في خطاباته من غياب الوعي.

ودعا خلال ندوة «صالون عمارة الثقافى»، المنبثق عن جمعية «عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية» بمركز النيل للإعلام، بمدينة الإسماعيلية، بحضور حشد من أبناء وقيادات وشباب الإسماعيلية- إلى أن الوعى مسؤولية الإعلام الوطنى؛ وهو ما تفعله الجمعية والصالون المنبثق عنها.

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وقال الكاتب محمد أمين، رئيس مجلس أمناء «المصرى اليوم»، إن المصريين في حاجة إلى روح أكتوبر لبناء مصر الجديدة، وشدد على أن انتصار 1973 كان عبورًا من الانكسار إلى الانتصار، ومن اليأس إلى الأمل، وكان ومازال درسًا قاسيًا لكل أعداء الوطن، وتجسيدًا لإرادة جيش وشعب تحركا معًا لاستعادة الأرض.

ودعا خلال كلمته إلى التوحد في مواجهة الفتن وحروب الجيل الرابع، محذرًا من خطورة الشائعات على أمن واستقرار الأوطان، وطالب الشباب بالمعرفة والأخذ بمعطيات التكنولوجيا لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر. وشدد «أمين» على ما وصفه قدرة ودقة الأداء في الجيش المصرى في كل مهامه ونجاح الهيئة الهندسية في قيادة الآلاف من المصريين في كل مواقع العمل لإنجاز المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة في تاريخنا.

وأكد «أمين» أهمية الإعلام في بناء الدولة المصرية وتعبيره عن الواقع، وأن يكون مرآة للحاكم حتى يرى مشكلات الوطن والمواطن ويعمل على حلها، محذرًا من المانشيتات الموحدة والإعلام الموجه البعيد عن الوطن والمواطن، ومطالبًا بمزيد من الشفافية والحرية والمصداقية للإعلام في مصر؛ وفتح آفاق أرحب للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى لتلعب دورًا في المجتمع مادامت وطنية، لإعداد كوادر تشارك في بناء مصر في كل المجالات السياسية والحزبية والمجتمعية.

وأكد أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، أن مصر قادرة على العبور من جديد لتكون «أُم الدنيا» بالمشروعات الاقتصادية العملاقة التي ينفذها الرئيس في كل ربوع الوطن.