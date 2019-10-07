شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتمسك بالوساطة الدولية في أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر تمسكها بتطبيق اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 بشأن سد النهضة، ويقضى بإمكانية الاستعانة بطرف رابع دولى للتوسط وتقريب وجهات النظر.

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وقال محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى، إن الجانب الإثيوبى متشدد على مدار 4 سنوات من المفاوضات منذ توقيع الاتفاق الملزم، وتجاهل توصيات اللجنة العلمية، خاصة الملاحظات المتعلقة بالدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد، وامتنعت عن تنفيذ نتائج الاجتماع التُّساعى وموافاة الاستشارى الدولى بالملاحظات ذات الصلة بتقريره الاستهلالى، في مخالفة واضحة لاتفاق إعلان المبادئ. وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إثيوبيا تراجعت عن مقترحاتها بشأن قواعد ملء السد، مثل التصرف الأدنى للنيل الأزرق وهو 40 مليار متر مكعب وفقا للمقترح المصرى، فيما عرض الجانب الإثيوبى أن يكون هذا التصرف 35 مليار متر مكعب من المياه، ثم تراجعت مرة أخرى وعرضت 31 مليار متر مكعب من المياه كحد أدنى للتصرف، وهو ما يتسبب في ضرر جسيم لمصر والسودان.

في سياق متصل، أعلنت لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب استعدادها لاستخدام كل الأدوات المكفولة لديها تجاه إثيوبيا، لإحداث حالة تصعيد برلمانى ودبلوماسى وسياسى كبرى، مشيرة، في بيان، أمس، إلى أنها ستبدأ ذلك التصعيد باستدعاء السفير الإثيوبى لدى القاهرة إلى البرلمان.

في المقابل، أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء أمس الأول، استعدادها لحل أي خلافات بالتشاور مع مصر والسودان، وقال مكتب رئيس الوزراء، آبى أحمد، في بيان على حسابه بموقع «تويتر»: «نقف مستعدين لحل أي خلافات أو شواغل قائمة عبر التشاور بين الدول الثلاث، ونجدد التأكيد على حق جميع دول حوض النيل الـ11 في الاستفادة من المياه على أساس مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في ضرر جسيم».