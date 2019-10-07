شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بالثانوى العام: بعض المعلمين يستخدمون السبورات القديمة.. و"التعليم" ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بعض طلاب الثانوى العام ببعض المدارس الثانوى فى محافظتى القاهرة والجيزة، أن بعض المعلمين يستخدمون السبورات القديمة وليست الذكية، وهذا لا يتناسب مع نظام التعلم الجديد وإدخال التكنولوجية فى التعلم خاصة فى فصول الصف الثانى الثانوى.

وقال أحد طلاب الثانوى الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن هناك بعض المعلمين متحمسين للنظام الجديد وهناك تفاعل كبير بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة وبعض المعلمين لا يستطيعون استخدام السبورات التفاعلية التى تتناسب مع نظام التابلت فى الفصول، موضحا أن كثيرا منهم يشجع التغيير والنظام الجديد فى المرحلة الثانوية وبعضهم عكس ذلك.

فيما أكد أحد طلاب مدرسة المنيرة الثانوية الرسمية بالسيدة زينب، أن بعض المعلمين يستخدمون السبورات والتابلت والمحتوى الرقمى داخل الفصل.

فيما أكدت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن تفعيل السبورات الذكية لعرض المحتوى الرقمى داخل الفصول تم تدريب المعلمين عليه، وطوال الوقت توجد متابعة وتدريب لتأهيلهم بالشكل الكامل الذى يحقق سياسة التطوير فى الثانوية المعدلة، مؤكدة أن الطلاب أنفسهم يستفيدون من المحتوى الرقمى من خلال التابلت وتحميله من على موقع بنك المعرفة المصرى.