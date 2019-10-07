شكرا لقرائتكم خبر عن "اسأل ناسها".. حملة جديدة من هيئة تنشيط السياحة للترويج للمقاصد المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية للمقاصد السياحية المختلفة من خلال الترويج لأهالى المنطقة تحت شعار "اسأل اهلها"، وذلك فى اطار حملتها الترويجية الجديدة people to people والتى توجه اهتمام خاص للشعب المصرى وعاداته وتقاليده.

وضمن الحملة دعت الهيئة متابعيها لزيارة أسوان خلال الموسم الشتوى والتعرف على أهلها عن قرب، وقالت فى تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر " لا تذهب للغرباء لمعرفة أسرار المدينة، في أسوان، لن تعرف أدق التفاصيل لقصص التاريخ إلا من أهلها، إسأل ناسها".

فى إطار سعى وزارة السياحة للاعتماد على منصات الترويج الحديثة، لجأت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط إلى الاعتماد على شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بمخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار مدى جمال المقاصد السياحية المصرية.

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وتعاقدت وزيرة السياحة مع شركة أيزوبارIsobar العالمية، وهى الذراع الإبداعى لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وستتولى إدارة صفحات التواصل الاجتماعى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، و ستقوم الشركة بتنفيذ استراتيجية دولية للترويج لمصر على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى إعداد محتوى ترويجى رقمى.