شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي شهود: هكذا كان يكذب الإعلام الاسرائيلي في حرب أكتوبر 73 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية ضللت كثيرا الرأي العام الإسرائيلي قبل حرب 6 أكتوبر بحديثها المتكرر على كونه «الجيش الذي لا يقهر»، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط في المقام الأول يتبعها احتياط قريب على بعد 5 كيلو مترات من جيش الصف الأول.

وأضاف «شهود»، خلال حواره في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن اختيار يوم 6 أكتوبر جاء بسبب سكون الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلي «بيكون يوم صلاة وعبادة فقط في إسرائيل»، كما أن كسر الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر 1973 كان لينهي منظومة العمل العسكرية المصرية لـ100 عام مقبلة.

وتابع: «القيادات العسكرية كانت قارئة لهذا الأمر ومدركة ولم يكن هناك سوى حل واحد وهو النصر»، متابعا: «الأوامر كانت واضحة بالعبور إلى شرق القناة، وأوامر السادات بأننا ناخد شبر على الأرض ومنرجعش منه وهو يحل المشكلة.. وصدق وعده».