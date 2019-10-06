شكرا لقرائتكم خبر عن الإبراشي: «الممر» دمر الأفكار الخاطئة حول إقبال المشاهد على الأفلام التافهة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر حققت انتصار حرب السادس من أكتوبر، بفضل تماسك الجيش المصري، ووعي المواطنين، مضيفًا: «شاءت الأقدار أن نحتفل بذكرى حرب أكتوبر، بعدما تعرض الجيش لحرب من الشائعات الفترة الأخيرة».
وتابع «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «one»، مساء الأحد، أن فيلم الممر ليس حدثًا فنيًا، ولكنه حدث سياسي، خاصة أنه حطم الكثير من المعتقدات حول عدم نجاح الأفلام التي بها مضمون، مشيرًا إلى أن «فيلم الممر دمر كافة الأفكار الخاطئة حول إقبال المشاهد على الأفلام التافهة».
كانت هذه تفاصيل خبر الإبراشي: «الممر» دمر الأفكار الخاطئة حول إقبال المشاهد على الأفلام التافهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.