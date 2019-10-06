شكرا لقرائتكم خبر عن الإبراشي: «الممر» دمر الأفكار الخاطئة حول إقبال المشاهد على الأفلام التافهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر حققت انتصار حرب السادس من أكتوبر، بفضل تماسك الجيش المصري، ووعي المواطنين، مضيفًا: «شاءت الأقدار أن نحتفل بذكرى حرب أكتوبر، بعدما تعرض الجيش لحرب من الشائعات الفترة الأخيرة».

وتابع «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «one»، مساء الأحد، أن فيلم الممر ليس حدثًا فنيًا، ولكنه حدث سياسي، خاصة أنه حطم الكثير من المعتقدات حول عدم نجاح الأفلام التي بها مضمون، مشيرًا إلى أن «فيلم الممر دمر كافة الأفكار الخاطئة حول إقبال المشاهد على الأفلام التافهة».