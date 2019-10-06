شكرا لقرائتكم خبر عن حركة النهضة تحصد 17.5% من الأصوات في الانتخابات التونسية (مؤشرات أولية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرزت النتائج التقديرية لعمليات فرز الأصوات التي أعلنت عنها إحدى شركات سبر الآراء في تونس منذ قليل إلى حصول حركة النهضة على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5%.

كما أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية عن حصول حزب «قلب تونس» برئاسة نبيل القروي على نسبة 15.6% في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8% من جملة الأصوات.

وأعلن التليفزيون التونسي، نقلا عن مؤسسة لاستطلاعات الرأي في وقت سابق، تقدم حزب النهضة بمعظم الأصوات في الانتخابات التشريعية التونسية.