ملحق الدفاع المصري بالجزائر: حرب أكتوبر أثبتت قدرة الجيش المصري على تحقيق المستحيل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد أركان حرب وائل حمزة، ملحق الدفاع المصري بالجزائر، أن حرب أكتوبر 1973 أثبتت قدرة الجيش المصري على تحقيق المستحيل، مضيفا أن يوم السادس من أكتوبر سيظل على مر التاريخ يوم عزة وافتخار لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة.

وقال العميد حمزة، في كلمته خلال الاحتفال الذي أقامه مساء اليوم، الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، إنه «مر 46 عاما على ملحمة أكتوبر، التي تحطمت معها كل النظريات التي اعتنقتها دولة إسرائيل وحاولت نشرها وفرضها على عالمنا العربى الذي أظهر تماسكاً لا سابق له، فضلاً عن روح قتالية وجسارة عالية خلال مشاركته مع إخوانه من أبطال القوات المسلحة المصرية في تلك الملحمة».

وأضاف أن العرب قادة ومواطنين وقفوا مع مصر وقواتها المسلحة وتلك كانت روح أكتوبر العربية، ووجه تحية إعزاز لشعوب الأمة العربية وقياداتها الوطنية.

العميد أركان حرب وائل حمزة، ملحق الدفاع المصري بالجزائر

وأشار إلى لمشاركة الفعالة للفيلق الثامن مشاه ميكانيكي الجزائري في حرب أكتوبر المجيدة، إلى جانب الدعم السياسي والعسكري الذي قدمته الجزائر لمصر منذ حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر المجيد.

وقال إن «هذا ليس بغريب، حيث إن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية ممتدة وروابط وثيقة ومصالح مشتركة وإرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة، فإلى جانب الدعم الجزائري لمصر فقد ساندت مصر الجزائر في ثورتها العظيمة عام 1954، كما شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً، خاصة عقب انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، حيث كانت الجزائر هي أول زيارة خارجية له بعد انتخابه.

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وأضاف ملحق الدفاع المصري بالجزائر أن مصر شهدت خلال العقد الحالي ثورتين عظيمتين استدعى فيهما الشعب المصري قواته المسلحة التي هي ملك للشعب، وكما أثبت رجال القوات المسلحة المصرية كفاءاتهم وقدراتهم على تحقيق المستحيل في حرب أكتوبر المجيدة عادوا وأثبتوا مرة أخرى خلال استدعائهم من قبل الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو أنهم جديرون بتلك المكانة والثقة التي وضعها الشعب المصري فيهم واستطاعوا العبور بمصر إلى بر الأمان.

وأكد أن دور القوات المسلحة لم يقتصر على ذلك، بل سارعت إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي لمرحلة البناء والتأسيس التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي واضطلعت بتنفيذ المشروعات الكبرى العملاقة جنباً إلى جنب مع المهندسين والعمال من أبناء الشعب المصري، والتي يعد أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة وشبكة الطرق العملاقة في كامل ربوع الجمهورية والكباري العملاقة ومن أبرزها كوبرى «تحيا مصر» والذى يعد من أكبر كباري العالم، إلى جانب استصلاح مليون ونصف مليون فدان وتشييد المدن السكنية الحديثة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

ملحق الدفاع المصري بالجزائر خلال الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة

وأشار إلى أن القوات المسلحة لم تغفل في ظل معركة التنمية التي اضطلعت بها أن تواجه معركة أخرى لا تقل أهمية عنها وهى مواجهة ومحاربة الإرهاب، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وهى العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» التي لم يقتصر تنفيذها على سيناء فحسب بل امتدت لتشمل كافة الأراضي المصرية.

وأوضح العميد أركان حرب وائل حمزة أنه في سيناء استطاع الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على كافة قيادات الصفين الأول والثاني للعناصر الإرهابية وتكبيد تلك العناصر خسائر فادحة في الأرواح إلى جانب تدمير معظم البنية التحتية للعناصر الإرهابية في سيناء وحصرهم في جزء محدود لا يتعدى 1 ٪ من مساحة سيناء.

وأشار إلى أن باقي أنحاء مصر استطاعت القوات الأمنية من رجال الجيش والشرطة من تصفية العديد من الخلايا الإرهابية وقطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية في سيناء، إلى جانب القضاء نهائيا على الهجرة غير الشرعية وتأمين كافة حدود الدولة البرية والبحرية.

وخلال الاحتفال كرم ملحق الدفاع المصري، العقيد متقاعد عبدلي حميد قائد القوة الجوية الجزائرية المشاركة في حرب أكتوبر، كما تم عرض فيلم قصير عن خطة الخداع الاستراتيجي التي سبقت حرب أكتوبر.

كما أقيم على هامش الاحتفال معرض للحضارة الفرعونية المصرية القديمة، ومعرض للحرف والمشغولات والصناعات اليدوية، ومعرض سيناوى وبدوى، بالإضافة لمعرض لكتب ومنشورات سياحية لإصدارات الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة السياحة المصرية.