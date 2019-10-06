شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: مبارك وطني عظيم من قادة أكتوبر.. ربنا يمتعه بالصحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لمشاركته في نصر أكتوبر، كقائد للقوات الجوية.

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وقال موسى خلال برنامجه: «مبارك قائد وطني عظيم من قادة أكتوبر، ربنا يمتعه بالصحة»، مشيرا إلى أن مبارك أكد له منذ عامين أن جميع أسلحة وأفرع الجيش تعاونت في نصر أكتوبر.

وتابع موسى: «مبارك قال لي إن الفريق أحمد إسماعيل، وزير الحربية وقائد القوات المسلحة إبان الحرب، طلب مقابلته يوم 2 أكتوبر 1973، للاطمئنان على الطيران»، مضيفا: «مبارك قال لإسماعيل اطمئن، ما حدث في 1967 لن يتكرر مرة أخرى، والضربة ستكون غير مسبوقة».