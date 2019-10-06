شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول على صحراء شلاتين وسط فرحة البدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت الأودية الصحراوية غرب مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في عدد من المناطق. Advertisements وعبر أهالي الأودية والتجمعات البدوية عن فرحتهم بالأمطار والسيول مع بداية فصل الخريف. كانت هيئة الارصاد حذرت من سقوط أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين، وتم رفع درجة الاستعداد. ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق جراء الأمطار.

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