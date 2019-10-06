شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نجم يدعو الشباب إلى عدم الانسياق خلف المخططات الشيطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العـام للقـوات المسلحـة، وزير الدفاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين وسيفه الذي قدم ولا يزال العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري ومواجهة المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضده حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء.

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ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في بيانه اليوم، الأحد، كافة جموع الشعب المصرى إلى الالتفاف حول قواته المسلحة الأبيّة التي تدافع بعزة وكرامة عن مقدرات الشعب والذود عن أراضيه.

كما دعا د. نجم الشباب إلى عدم الالتفات مطلقا والانسياق خلف المؤامرات والشائعات التي تستهدف ضرب أمن واستقرار الوطن وتعطيل ما تحقق من تنمية في مختلف المجالات وأن يكونوا على قدر المسؤولية في هذه المرحلة التي يمر بها وطننا الغالى مصر والتى تحتاج من الجميع إلى بذل الجهد والتفانى في العمل والعرق حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

وثمّن د. نجم التضحيات والبطولات التي تسطرها القوات المسلحة ورجالها البواسل في مواجهة جماعات الغدر والخيانة ومخططاتها الشيطانية وسعيها الدؤوب لإدخال البلاد في نفق مظلم، مطالباً الجميع إلى استلهام روح انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها لمواجهة المكائد والمؤامرات وتدحر التنظيمات والجماعات الإرهابية.

وتوجه الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد جميع شهداءنا الأبرار، الذين روّوا بدمائهم الطاهرة تراب مصرنا الغالية وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم حتى تحررت سيناء الغالية، كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يجنبها مكر الماكرين وكيد الحاقدين الغادرين.