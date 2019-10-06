شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: حققنا إنجازات وطفرة تنموية غير مسبوقة في المناطق الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، عن تحقيق العديد من الإنجازات لدعم وتنمية المناطق الصناعية في بلطيم ومطوبس، وسبل مواجهة كافة التحديات، وتحسين الخدمات للمستثمرين، منذ سبتمبر 2018 حتى الآن، ومنها: شراء سيارة إطفاء لصالح المنطقة الصناعية بمطوبس، وخدمة منطقة الساحل الشمالى الغربى للمحافظة، وشراء سيارة إطفاء لصالح المنطقة الصناعية ببلطيم ومراجعة الدفاع المدني في المواصفات.

وأعلن المحافظ، الأحد، عن إنشاء وحدة مصرفية «بنك مصر» داخل المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية بمطوبس على مساحة 700م2، بالدورين الأول والأول علوي لخدمة المستثمرين في المنطقة الصناعية بمطوبس، وتشغيل وصيانة السنترال الموجود بالمنطقة الصناعية بمطوبس، وسرعة تشغيل خطوط أرضي للمستثمرين، نظراً لاحتياجهم لهذه الخدمة لخدمة الاستثمار بالمحافظة، ودراسة توصيل الغاز الطبيعى للمشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية بمطوبس.

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وقال إن المحافظة اعتمدت تغيير الشكل القانوني وتوفيق أوضاع للمشروعات التي استوفت المطلوب منها داخل المنطقة الصناعية ببلطيم ومطوبس، ما يؤكدا دعم المحافظة للمستثمرين، والسعي الدؤوب لمساعدتهم من أجل تشغيل مصانعهم، وبالتالي ضخ استثمارات جديدة داخل المناطق الصناعية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل لأبناء محافظ كفرالشيخ من ناحية وإنهاء مشكلة الهجرة الشرعية من ناحية أخرى، وعمل الرسومات المعمارية الخاصة بإقامة منطقة خدمات متكاملة داخل المنطقة الصناعية ببلطيم، وإنشاء لوحات استرشادية لمداخل ومخارج المنطقة الصناعية بالاتجاهين، طبقاً للاستندر العالمي، لتعريف قائدي السيارات بالسرعة المقررة.

وجرى إنهاء العديد من معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سبتمبر 2018، حيث تم حل أكثر من 40 مشكلة للمصانع المتعثرة بسبب بعض المشاكل الإدارية أو القانونية أو التزامات بين الأطراف المتعددة بين المستثمرين والمحافظة والتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار وبِدء العمل في تلك المصانع، وبعض الإنشاءات التي كانت متوقفة، لافتاً أن هذه المشروعات إضافة للمنطقة الصناعية بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطنى الذي بدأ يكتمل المجهود المبذول بها لرفع كفاءة الخدمات لتشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة، ما ينعكس على زيادة فرص العمل والحد من الهجرة غير شرعية.

وأضاف المحافظ أن منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فداناً وتضم 105 مصانع متنوع الأنشطة، كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدانا تم إنشاء 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فداناً بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضى بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها إلى 146 مشروعاً صناعياً متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان وجار حاليا إنهاء إجراءات تخصيص 57 قطعة أراض لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ودعا المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المنطقة الصناعية بمطوبس، لتشغيل الشباب، والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، لافتا أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى، لافتاً أن محافظة كفرالشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار وأهمها موقعها الجغرافى المتميز.