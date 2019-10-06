شكرا لقرائتكم خبر عن «كرنفال المدينة».. مبادرة إبداعية للطلاب بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مبادرة «كرنفال المدينة» لطلاب المدن الجامعية، تحت شعار «مواهب بلاحدود» للنهوض بالطاقة الإبداعية لطلاب المدن الجامعية، وتوجيهها للنهوض بقدراتهم وتوظيفها فيما يخدم مستقبلهم ومستقبل وطنهم، واستكمالًا لما تم إطلاقه من مبادرات مع بداية العام الدراسي.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن «كرنفال المدينة» يضم أنشطة مختلفة منها تلاوة للقرآن، والإنشاد الديني، والغناء الفردي والجماعي، والعزف، والتمثيل، وإلقاء الشعر، وتقام الأنشطة على مسرح المدينة مع تواجد الآلات الموسيقية والعازفين والمدربين المتخصصين في جميع المجالات الفنية.

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تأتي مبادرة «كرنفال المدينة» في إطار مشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة- للاستثمار في طلاب المدن الجامعية المغتربين عن أسرهم من خلال تدريبهم وتغيير طرق تفكيرهم، خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية وطوال دراستهم بالجامعة.

وينفذ برنامج «كرنفال المدينة» تحت إشراف الدكتور مجدي عمر، مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، والدكتورة غادة عبدالرحيم، مساعد رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والأستاذ جمال الحصري، مدير عام المدن، والأستاذة إيمان حجاج، مديرة مدينة رعاية الطالبات.

يذكر أن نقطة انطلاق مبادرة «كرنفال المدينة» بدأت من مدينة رعاية الطالبات، التي تشرف على أنشطتها الطلابية الدكتورة غادة عبدالرحيم.