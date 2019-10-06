شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : إيداع شاب من أمام محطة مترو السيدة لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ، عن توجه فريق التدخل السريع اليوم لمكان تواجد شاب بمحطة مترو أنفاق السيدة زينب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة له ، وتبين أنه شاب في العقد الثالث من العمر يدعي بدوي إبراهيم من مواليد محافظة قنا، وقال الشاب إن والدته توفت وكان يعامله أباه معاملة سيئة فقرر ترك المنزل.



وأضاف الشاب ، أنه يقيم في القاهرة منذ 20 عاما وكان ينام أمام المقابر، وأنه كان يعمل فرّانا لكنه في فصل الصيف لا يتحمل الحرارة الشديدة فيقوم بجمع علب الكانز فيجمع نحو 4 كيلو يوميا ليبعها مقابل 17 جنيها للكيلو حتى يستطيع الحصول على طعامه.

وأكد بدوي ، أنه تعرض لحادث سيارة ونتج عنه احتياجه لتركيب شرائح بقدمه مما أعجزه عن العمل فأصبح يعمل فقط في جمع العبوات البلاستيكية الفارغة ليستطيع الحصول على قوت يومه إلا أنه لم يستطع دفع إيجار الغرفة التي كان يمكث فيها فتركها وأصبح يجلس أمام سلم السيدة زينب ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقابر للمبيت فيها.

عرض عليه فريق التدخل السريع الإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعيه ليتلقى العلاج والرعاية الصحية فوافق على الفور الانتقال وتم نقله لدار معانا لإنقاذ إنسان.