"مائل للحرارة والقاهرة 32".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالة، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 32
شبين الكوم 23 32
طنطا 22 31
دمنهور 20 32
الإسكندرية 22 28
بلطيم 20 29
مطروح 22 28
السلوم 20 29
سيوة 22 31
بورسعيد 24 28
دمياط 23 28
الزقازيق 21 32
الإسماعيلية 20 33
السويس 21 33
العريش 20 29
رفح 19 29
رأس سدر 23 33
نخل 14 30
نويبع 22 33
طابا 22 32
كاترين 15 29
الطور 23 33
شرم الشيخ 25 35
الغردقة 26 34
مرسى علم 24 35
الفيوم 22 35
بنى سويف 22 34
المنيا 20 34
أسيوط 21 36
سوهاج 21 37
قنا 21 38
الأقصر 23 38
أسوان 27 39
أبوسمبل 26 39
الوادى الجديد 21 39
شلاتين 26 37
ابو رماد 25 36
حلايب 28 34
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