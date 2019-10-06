بأحدث صورة للرئيس الأسبق.. عمر مبارك يهنئ القوت المسلحة بذكرى أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي: حرص عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على تهنئة القوت المسلحة المصرية بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. ونشر عمر على صفحته الرسمية "انستجرام" صورة تجمعه بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهنأ خلالها القوات المسلحة قائلاً: "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".

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