محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):
احتفلت الجالية المصرية في برلين، أمام السفارة المصرية هناك، بذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد.
وتجمع العشرات من الجالية المصرية رفقة أبنائهم، أمام السفارة، حاملين الأعلام، وقاموا بتوزيع الحلوى على المارة، وسط هتافات "تحيا مصر" وترديد الأغاني الوطنية الحماسية، فيما تجمع الألمان والمارة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.
وقال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في برلين، إن المحتفلين جاؤوا ليعبروا عن الفخر والاعتزاز بهذا النصر العظيم الذي تحقق، والترحم على الشهداء وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.
وأضاف أن الاحتفال أمام السفارة جاء للتعبير عن دعم الجميع للدولة المصرية الحكومة، جيشا وشرطة، وكذلك للتعبير عن وقوف المصريين بالخارج إلى جانب الشعب بالداخل، ومساندهم في التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر الجالية المصرية في برلين تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.