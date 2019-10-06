​بالتفاصيل.. ارتفاع نسب الاشغالات السياحية بالأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يمثل التدفق السياحي إلى الصعيد، مع حلول الموسم الشتوي الجديد، واستقرار الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد، بادرة خير تنعش القطاع السياحي بالأقصر وأسوان، بالتزامن مع إقامة حفل أوبرا عايدة، وتعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني.

واستعدت محافظة الأقصر، للموسم الجديد وخدمة الأفواج السياحية، بتنفيذ أعمال مشروعات تطوير 6 ميادين، أبرزهم ميدان "الكومنولث" الذي يستقبل الأفواج السياحية القادمة من مطار الأقصر الدولي عبر الباصات للدخول للفنادق والمناطق الأثرية كمعبد الأقصر ومعابد الكرنك ومتحفي الأقصر والتحنيط بكورنيش النيل.

وكشف ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن وجود بوادر خير للسياحة الوافدة إلى الصعيد، حيث بدأ التحسن بالفعل في الإقبال خلال شهر أكتوبر الجاري، وجاءت أبرز الجنسيات حضورا من دول فرنسا وإسبانيا وأمريكا والصين وكوريا وألمانيا والدنمارك، كما عادت الدول الإسكندنافية من جديد.

وأوضح عجمي، لمصراوي، أن نسب الإنفاق ارتفعت عن الماضي عند بعض الجنسيات ويتصدرهم اليابانيون، مشيرا إلى أن الحجوزات السياحية المرتقبة خلال الأيام المقبلة مع بداية الموسم ستتخطى نسبة الـ50% لشهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى تحسن السياحة الثقافية والنيلية عن العام الماضي.

وارتفعت نسب الإشغالات السياحية في مدينة الأقصر، بفضل عودة عروض أوبرا عايدة إلى المدينة مرة أخرى بعد عقدين من الزمن، حيث سيتم إقامة عرضين في الـ 26 والـ 28 من أكتوبر الجاري بمعبد حتشبسوت، بجانب استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها المباشرة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الأقصر بمعدل 4 رحلات أسبوعيا لنقل السائحين.

وأعلن محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، زيادة الحجوزات والتدفقات السياحية إلى الصعيد مقارنة بالأعوام الماضية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد، بداية الشهر الجاري، قائلًا: "موسم مبشر بالخير".

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وقال عثمان في تصريحات خاصة، إن السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، تشهد زيادة في عدد السياح من السوق الكوري، والدول الإسكندنافية المتوقع زيادة سائحيها خلال الموسم الشتوي، بالإضافة إلى السوق الصيني الذي يستعيد عافتيه من جديد، وزيادة معدل إنفاقه للغاية.

ونوه إلى أن تنوع البرامج السياحية والاستفادة من المناطق الأثرية الجديدة، وانتظام رحلات البالون الطائر، ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على رحلات المغامرة، موضحًا أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر واحتلت ترتيبًا دوليًا مميزًا في العالم.

وانطلقت السبت الماضي نحو 13 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة، والتي تزينت بها مدينة الأقصر لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية للجبال ونهر النيل الخالد، والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

وعلى مستوى أسوان، قال خيري محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن البداية والاستعدادات السياحية بمدينة أسوان تسير بخطى جيدة، وهناك حجوزات سياحية بنسب مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، بجانب إجراء تجديدات جارية للمراكب السياحية والفنادق العائمة.

وأضاف خيري لمصراوي، أن الجميع يتوقع موسم شتوي مبشر نتيجة الحجوزات الكثيرة المطلوبة، حيث إن جميع المقاعد السياحية في أسوان ممتلئة، موضحا أن حجوزات الموسم الحالي تتخطى نسبة 80%، بالتزامن الاحتفالات المرتقبة، أبرزها حفل أوبرا عايدة يومي 26 و 28 من أكتوبر الجاري بمعبد حتشبسوت، وتعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني بأسوان، وافتتاح المتحف المصري الكبير 2020، ما يرع من الروج السياحي لمصر.

ونوه خيري، إلى أن الرحلات النيلية في تحسن مستمر، ويعمل نحو 122 مركبا بشكل مستمر، مشيرا إلى وجود 3 طائرات شارتر إسباني في الأقصر وأسوان أسبوعيا، موضحا أن الصعيد يستقبل جنسيات من دول فرنسا وأمريكا وشيلي والأرجنتين والبرازيل، وجنسيات من شرق أوروبا "المجر وبولندا".