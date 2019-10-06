"شنق نفسه في المروحة".. انتحار ترزي في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

انتحر ترزي يبلغ من العمر 47 عامًا داخل غرفته، مساء اليوم الأحد، بمدينة 15 مايو.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة 15 مايو من ربة منزل تفيد انتحار زوجها "محمد. م" داخل غرفته شنقًا بحبل في "المروحة"، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

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وقالت الزوجة أمام رجال المباحث إن زوجها يمر بضائقة مالية ويعاني من اهتزاز نفسي في الفترة الأخيرة ما دفعه للانتحار.

ودلت التحريات أن المتوفى متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ومديون بالأموال لعدد من الجيران نظرًا لقلة زبائنه في الآونة الأخيرة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.