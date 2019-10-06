محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمصرع أحد الأشخاص في مياه نهر النيل بدائرة مركز الصف. التحريات الأولية أفادت بأن المتوفى يدعى "عبد الرحمن.ع"، رئيس مركز لتحفيظ القرآن الكريم، لقي مصرعه غرقا، وتم انتشاله بواسطة الأهالي والصيادين. تحر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع رئيس مركز لتحفيظ القرآن غرقا في نهر النيل بالصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.