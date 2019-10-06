نشرة الحوادث المسائية.. الإفراج عن 2392 سجينًا وتفاصيل مقتل طبيب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم على مدار اليوم الأحد، بالإضافة لصدور قرار عفو عن السجناء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الإفراج بالعفو عن 2392 سجينًا بمناسبة انتصارات أكتوبر

أفرجت وزارة الداخلية، عن 2392 نزيلا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، منهم الإفراج بالعفو عن 1818 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن 574 سجينًا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طبيب أسنان في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة العثور على جثة طبيب أسنان بمسكنه بالهرم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلين خطرا، بدافع السرقة.

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جريمة أشعلت "سوشيال ميديا" حزنا على "قتيل فيصل"

قتل الشاب خالد نبيل بعد اعتداء نجل صاحب العقار -محل سكنه- عليه بشومة عدة مرات بسبب خلاف حول "ركنة موتوسيكل"

ضبط متهمين بسحل وإضرام النار في عامل ببولاق الدكرور

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، من ضبط متهمين اثنين ثُبت تورطهما في سحل عامل وإضرام النار فيه بمنطقة بولاق الدكرور.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طاقم تمريض مستشفى بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول للاعتداء بالقول على طاقم تمريض بأحد مستشفيات الإسكندرية، إذ تبين أن صياد وراء ارتكاب الواقعة.