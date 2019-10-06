مصر | رئيس مجلس الدولة والأمين العام يقدمان العزاء لأسرة المستشار محمد المهدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة والأمين العام يقدمان العزاء لأسرة المستشار محمد المهدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدَّم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، واجب العزاء لأسرة المستشار الراحل محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق، وزير العدالة الانتقالية الأسبق والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بمسجد عمر مكرم.

وتولى المهدى رئاسة مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا فى الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان.