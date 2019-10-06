أخبار مصر | جولة للأطفال عن دور الجيش في مصر القديمة بالمتحف المصري بالتحرير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة للأطفال عن دور الجيش في مصر القديمة بالمتحف المصري بالتحرير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير، صباح اليوم الأحد برنامجًا تعليميًا، لأصدقاء المتحف من سن 5-7 سنوات.

وشهد البرنامج صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري والذي جاء احتفالاً بذكرى نصر السادس من أكتوبر، حيث قام الأطفال المشاركون مع ذويهم بجولة تعليمية في المتحف، حيث ألقى أمناء ومتطوعي المتحف الضوء على دور الجيش فى مصر القديمة.

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ورصدت كاميرا الخليج 365، الجولة وصاحبت الأطفال بين مقتنيات المتحف، والبرنامج تم تحت إشراف الدكتورة شيرين أمين مشرف متحف الطفل وميرا عبد الله المنسق الفني بمتحف الطفل، فيما قام أعضاء جمعية أصدقاء المتحف المصري والباحث الأثري تامر المنشاوى بمصاحبة الأطفال وتقديم الشرح لهم بشكل مبسط.

وعقب الجولة، نظم متحف الطفل ورشة للأطفال، تضمنت أنشطة تفاعلية عن علامات اللغة المصرية وكيفية كتابة الأسماء بها،كذلك أهم ملوك مصر القديمة.

وأكدت د. شيرين للأطفال علي دور جيش مصر العظيم في الدفاع عن الوطن عبر التاريخ، وأن الجندي المصري تميز بالشجاعة والإقدام، كذلك كثير من ملوك مصر القديمة كانوا قادة على كفاءة عالية الملك أحمس الذي أكمل جهود من سبقوه في مطاردة الهكسوس حتى هزمهم وطردهم تمامًا من مصر.