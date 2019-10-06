أخبار مصر | شقيق الرئيس السادات: السيسي يحارب الإرهاب بروح نصر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيق الرئيس السادات: السيسي يحارب الإرهاب بروح نصر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الشعب كان على قلب رجلا واحد خلال الملحمة التاريخية التي شهدتها مصر في حرب أكتوبر.

وقال "السادات" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن وقوف الشعب المصري بجانب قواته المسلحة خلال حرب أكتوبر، وتوحيد صفوفه الداخلية لمواجهة العدو، يشبه تماما الآن حرب مصر مع الإرهاب، ووقوف الشعب المصري بجانب الشرطة والجيش وتوحيد صفوفهم الداخلية، وعدم الالتفات للشائعات أو الفتن التي تصدرها قنوات الجماعات الإرهابية من الخارج لنشر الفوضى في البلاد.

وأكد شقيق الرئيس الراحل أن الرئيس السيسي والشعب المصري يتصدون للإرهاب بروح نصر حرب أكتوبر، للتخلص من أي محاولات تضر بالأمن الوطني، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مناشدًا الشعب المصري بأن يستمر في الوقوف خلف قيادته، وأن يظل على قلب رجلا واحدا.

كما بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وجاء نص برقية التهنئة كما يلى:

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الرئيس عبدالفتاح السيسى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إنه لمن دواعى سرورى أن أنقل إلى سيادتكم باسمى وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفخر والإعزاز بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر العظيم، يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرضنا من دنس الاحتلال بأيدى أبنائنا البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التى استأمنهم الشعب عليها، هى الحفاظ على الأرض والعرض، وأن كل حفنة من تراب مصر، هى كل مصر، وأن أعلام مصر ستظل عالية ترفرف على كل شبر من ترابها، وكانوا الأوفياء بالقسم.

إننا نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، عازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة، والله لا يصلح عمل المفسدين.

لقد حرصتم يا سيادة الرئيس منذ أودعكم الشعب أمانته أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحنى أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا.

وتحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، وتحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار الذين ما تخلفوا عن عهد وما نقضوا قسمًا.

وكل عام وسيادتكم بخير ومصر الكنانة آمنة مستقرة.