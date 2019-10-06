شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بألمانيا ينظمون وقفة أمام السفارة ببرلين لإحياء «ذكرى أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجالية المصرية بألمانيا، الأحد، وقفة أمام السفارة المصرية في برلين، احتفالًا بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، في تصريحات صحفية، إن «العديد من أبناء الجالية المصرية بألمانيا حرصوا على المشاركة في مظاهرة حب لمصر العظيمة وجيشها الأبي البطل»، مشيرًا إلى أن «هذه التظاهرة كانت تحمل عدة رسائل يأتي على رأسها فخر أبناء الجالية المصرية بالبطولات العظيمة للجيش المصري، الذي حقق أعظم انتصار في السادس من أكتوبر المجيد من العام ١٩٧٣».

وأشار إلى أن «الرسالة الثانية كانت لإعلان الدعم للدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة وإعلان مبايعة جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وثالث تلك الرسائل هي لأعداء مصر في الخارج بأن المصريين في الخارج سيقفون حائط صد عن دولتهم ووطنهم».

احتفالات نصر أكتوبر في ألمانيا

احتفالات نصر أكتوبر في ألمانيا