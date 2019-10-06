شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 70 ألف مواطن كانوا قد فقدوا الأمل فى أن يجدوا لأنفسهم ولأبناءهم مخرجا من معاناتهم فى المناطق العشوائية الخطرة، التى عاشوا فيها لسنوات طويلة بلا أدنى مستويات الأدمية فى السكن والمعيشة، حتى وجدوا حلمهم يتحقق على أرض مشروعات الأسمرات.

يحكى أهالى الحى لليوم السابع فى تقرير مصور أنهم لم يكونوا يحلمون بنصف ما يجدوه الأن من خدمات ومرافق وشقق سكنية بهذا المستوى الراقى من التجهيزات، وأنهم سعداء بانقاذ أطفالهم مما كانوا سيكبرون عليه فى المناطق العشوائية، وأنهم الأن يجدون المدارس والملاعب والحضانات وكل وسائل الحياة الادمية فى الحى الذى انتقلوا إليه من عدد من المناطق العسوائية كالدويقة وماسبيرو وبطن البقر.

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ويرصد التقرير جوانب من حياة هؤلاء المواطنين فى حى الأسمرات الذى نفذته الدولة لهم خلال السنوات الماضية.