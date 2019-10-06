الخليج 365.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور: الشعب المصرى قادر على مواصلة انتصاراته.. مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية وشاهدا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم. واقرأ أيضا..

رسائل "النصر" فى الذكرى الـ46 لـ"ملحمة العبور" واقرأ أيضا..رسائل "النصر" فى الذكرى الـ46 لـ"ملحمة العبور" السيسى: الشعب المصرى قادر على مواصلة انتصاراته مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية وشاهدا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية وشاهدا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم الشهيد السادات تحمل مسئولية تنوء بحملها الجبال فكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه قائدا وطنيا ذا عبقرية استراتيجية السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب أشكال الحروب تغيرت أساليبها لتعتمد على الشائعات والأكاذيب.. وواثقون فى وعى المواطن والنصر على الأعداء Advertisements التعليم تستعد مبكرا للامتحانات التعليم تستعد مبكرا للامتحانات "المالية" للجهاز الإدارى: الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ4.4 مليار جنيه فى سبتمبر جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ4.4 مليار جنيه فى سبتمبر التموين تطرح زيت طعام بذرة القطن بالمجمعات الاستهلاكية صناعات الحديد والأسمنت والسيراميك تبدأ جنى ثمار خفض سعر الغاز صناعات الحديد والأسمنت والسيراميك تبدأ جنى ثمار خفض سعر الغاز إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود إصابة صلاح تعكر صفو احتفالات



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