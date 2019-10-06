شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عشرات الآلاف اليوم الأحد فى العاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بالتوقف عن السعى لتوسيع نطاق تقنيات المساعدة الطبية على الإخصاب ليشمل جميع النساء بمن فيهن المثليات والعازبات، و للمطالبة بالتراجع عن نص قانون يخضع حاليا للنقاش فى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) ويهدف للسماح للمثليات والعازبات بالتخصيب.
ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية فقد خرجت التظاهرات التى وصلت إلى 74500 شخص، تلبية لنداءات أطلقتها الكثير من الجمعيات المعارضة لتوسيع نطاق تقنيات الإخصاب الاصطناعى، وحمل المتظاهرون رايات ولا فتات للتنديد بالمشروع الجديد.
ويعترض المشاركون فى هذه المسيرات على فتح المجال أمام المثليات والنساء العازبات للاستفادة من تقنيات المساعدة الطبية على الإخصاب، وهو من الوعود التى أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته وجرى إقراره فى 27 أيلول/سبتمبر من جانب النواب الذين يواصلون مناقشاتهم فى بنود أخرى من نص القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.