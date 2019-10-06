شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يحيى الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة. Advertisements وقامت شركة ميناء القاهرة الجوى بإذاعة الأغانى الوطنية عبر الشاشات الداخلية المتواجدة بصالات السفر والوصول بجميع مبانى المطار. كما قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بتوزيع الورود والشيكولاتة على الركاب القادمين والمغادرين على متن رحلات شركات الطيران المختلفة.

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