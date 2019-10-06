شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح مركز شباب المنيرة فى إمبابة بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مركز شباب المنيرة فى إمبابة بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره بشكل كامل. وتضمنت أعمال التطوير فناء المركز لممارسة الألعاب القتالية به، وصالة الأنشطة ، والمكاتب الإدارية، ونادي اجتماعي وسينما أطفال. Advertisements كما تفقد محافظ الجيزة مركز شباب إمبابة في ختام زيارة المنشآت الشبابية بالجيزة ، وذلك لمتابعة الأنشطة المنفذة بالمركز والمقدمة لأبناء إمبابة. شملت الجولة داخل مركز شباب إمبابة صالة الجيم، والملعب المتعدد الأغراض، وحديقة الأطفال، والملعب القانوني، وشاهد العديد من العروض الرياضية من أعضاء مركز شباب إمبابة في لعبة المصارعة الرومانية، و الكونغ فو، و الكاراتيه، و الموهوبين في مجال الرسم.

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