شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة تنورة بالبيتزا تبهر زوار شارع 306 فى الدقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألعاب البهلوانية والأكروبات لها مفعول السحر فى نفوس الأطفال والكبار على حد سواء، وتزداد درجة الانبهار كلما كان الأمر أكثر خطورة، لكن فى شارع 306 كان الانبهار بقطعة عجين، حيث خطف الشاب أيمن الصياد أنظار الجميع بعرض تنورة راقص ولكن بعجينة البيتزا.

قدم الشاب أول عروضه بعجين البيتزا خلال حفل افتتاح الشارع يوم الخميس الماضى، ويكرره فى يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع نظرًا لإعجاب الحضور بالعرض.

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يبدأ العرض بقطعة عجين على شكل كرة بيسبول، يراقصها ويقذف بها للسماء ويلتقطها بأصابعه بخفة لتتحول فى ثوان إلى ما يشبه عباءة راقص التنورة، لتتواصل الرقصة بحرفية وخفة، فيما تخفق قلوب الحضور من حوله، لا سيما الأطفال خوفًا من أن يقع العجين من يده.

وعلى الرغم من أنه لا يملك مشروعًا فى شارع 306 بالدقى، فإنه يأتى خصيصًا لتنفيذ عرضه مجاملة لأصدقائه أصحاب المشروعات فى الشارع ومساعدتهم فى الترويج لأعمالهم.