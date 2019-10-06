شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يذبحون سائق «توك توك» في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض مقتل سائق «توك توك» على أيدي مجهولين بالخانكة، إذ استدرج الجناة المجني عليه بحجة توصيلهم وتعدوا عليه بالضرب وقتلوه وسرقوا مركبة «توك توك» يعمل عليها، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.
وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بعثور الأهالي على جثة «س.ط»، سائق «توك توك» جثة هامدة وبها ذبح في الرقبة.
وأخطر اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أن المجني علية يعمل سائق على مركبة «توك توك»، وأن مجهولين استدرجوه بحجة توصيلهم لمدينة الخانكة، وقتلوه لاعتراضه ومحاولته منعهم من سرقة مركبته.
وتشًكّل فريق بحث لفحص علاقات المجني عليه والمتعاملين معه، وجارٍ تحديد المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.
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