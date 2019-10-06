شكرا لقرائتكم خبر عن نقل اعتماد خورشيد إلى العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد صورة أثناء وجودها في مستشفى الجلاء العسكري في العناية المركزة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وعلقت اعتماد خورشيد على الصورة قائلة: «ادعوا لي بالشفاء، أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، يا رب اشفني». واعتماد خورشيد منتجة مصرية، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبدالعزيز وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست (معامل اعتماد خورشيد) للطبع والتحمبض، وشاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينيات من أبرزها (العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة)، وتزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد لاعب الجيتار المصري، ثم تزوجت بعد ذلك صلاح نصر مدير المخابرات في فترة حكم الرئيس عبدالناصر حتى وفاته.

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